Атака на инвестиции: Налог на «лишние» квартиры не снизит цены на рынке
Вадим Засько заявил НСН, что сам по себе факт приобретения вторых, третьих и последующих квартир в качестве некой инвестиции - это вполне нормальный рыночный инструмент.
Налог на «лишние» квартиры не заставит владельцев от них отказаться, а также не поможет решить проблему высоких цен на вторичном рынке, заявил НСН декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
В России предложили ввести прогрессивный налог на совокупную кадастровую стоимость всей недвижимости, находящейся в собственности гражданина, пишут «Известия». Это был бы «логичный шаг» для властей, чтобы заставить людей продавать пустующие инвестиционные квартиры, сбивая цены на вторичном рынке, и перекладывать деньги в облигации или на фондовый рынок, говорится в материале. Засько не увидел в этой мере смысла.
«Дискуссия о введении нового режима налогообложения имущества граждан в формате некой прогрессивности в зависимости от объемов владения отдельно взятым гражданином квадратных метров жилья представляется достаточно спорной и весьма сомнительной с точки зрения достижения эффекта распродажи этим гражданином «лишних» квартир. Стоит начать с того, что сам по себе факт приобретения вторых, третьих и последующих квартир в качестве некой инвестиции - это вполне нормальный рыночный инструмент сохранения финансов, вполне альтернативный банковским вкладам или приобретению акций», - отметил он.
По его словам, это не побудит владельцев продавать квартиры, так как они обычно сдаются в аренду.
«Внедрение стимула продажи жилья через упомянутую прогрессию по налогу на имущество физических лиц этим самым стимулом и не выступит, так как дополнительные квартиры, как правило, сдаются в аренду, а не просто стоят закрытыми на ключ в ожидании роста цен на квадратный метр. Более того, по моему глубокому убеждению, физические лица, приобретающие квартиры в качестве потенциальной инвестиции, не формируют такого количества потребителей жилой недвижимости, которая выступает критической массой для давления цен в сторону повышения», - заключил он.
Сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
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