«Дискуссия о введении нового режима налогообложения имущества граждан в формате некой прогрессивности в зависимости от объемов владения отдельно взятым гражданином квадратных метров жилья представляется достаточно спорной и весьма сомнительной с точки зрения достижения эффекта распродажи этим гражданином «лишних» квартир. Стоит начать с того, что сам по себе факт приобретения вторых, третьих и последующих квартир в качестве некой инвестиции - это вполне нормальный рыночный инструмент сохранения финансов, вполне альтернативный банковским вкладам или приобретению акций», - отметил он.

По его словам, это не побудит владельцев продавать квартиры, так как они обычно сдаются в аренду.

«Внедрение стимула продажи жилья через упомянутую прогрессию по налогу на имущество физических лиц этим самым стимулом и не выступит, так как дополнительные квартиры, как правило, сдаются в аренду, а не просто стоят закрытыми на ключ в ожидании роста цен на квадратный метр. Более того, по моему глубокому убеждению, физические лица, приобретающие квартиры в качестве потенциальной инвестиции, не формируют такого количества потребителей жилой недвижимости, которая выступает критической массой для давления цен в сторону повышения», - заключил он.

Сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

