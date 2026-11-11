Ушел из жизни посол России в США Александр Дарчиев
Посол России в США Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни, сообщили в МИД. Он родился в 1960 году в Венгерской Народной Республике в семье дипломата Никиты Дарчиева.
В 1983 году окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук. Владел английским и французским языками. В 1983-1992 годах работал в Институте США и Канады АН СССР, в 1987-м защитил кандидатскую диссертацию.
На дипломатической работе Дарчиев с 1992-го. Он занимал должности первого секретаря и заведующего отделом Департамента Северной Америки МИД, советника посольства России в США, советника-посланника. С 2010 по 2014 год возглавлял Департамент Северной Америки МИД.
С 2014 по 2021 год Александр Дарчиев был чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде. В январе 2021 года вернулся на пост директора Департамента Северной Америки, а в 2025-м возглавил Департамент Северной Атлантики.
В феврале того же года Дарчиев был руководителем делегации на переговорах со Штатами в Стамбуле, где обсуждали восстановление работы посольств и прямого авиасообщения.
6 марта 2025-го его назначили чрезвычайным и полномочным послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств по совместительству. 11 июня вручал верительные грамоты президенту Дональду Трампу.
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