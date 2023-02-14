Песков: Участие иностранных наемников не изменит ход спецоперации

Как отметил представитель Кремля, то, что российские военные на передовой слышат иностранную речь — «не секрет» и происходит давно. Однако это не изменит ход событий, считает пресс-секретарь.

«Да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно», — указал Песков.

