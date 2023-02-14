Песков: Участие иностранных наемников не изменит ход спецоперации

Участие иностранных бойцов в военных действиях на стороне Украины не способно изменить ход специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, то, что российские военные на передовой слышат иностранную речь — «не секрет» и происходит давно. Однако это не изменит ход событий, считает пресс-секретарь.

«Да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно», — указал Песков.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияДмитрий Песков
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