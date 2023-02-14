Пушилин: Войска России успешно ведут бои в юго-восточной части Угледара

Ожесточенные бои идут в юго-восточной части Угледара. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР

По его словам, несмотря на тяжелую ситуацию, видны определенные успехи российской армии.

Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе сообщил, что крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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