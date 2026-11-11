СМИ: Китаец купил двухкомнатную квартиру за $1,7 на распродаже

Квартира на 68 квадратных метров находится на седьмом этаже дома в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Жилье продали через сервис Alibaba Auction. Для этого провели торги. Всего к ним подключились примерно 1,67 тыс. человек.



Победителем стал покупатель из восточного Китая, он первым предложил максимальную цену. Помимо ставки, ему предстоит выплатить порядка $299,8 налога на передачу прав собственности. Рыночная стоимость квартиры на вторичном рынке оценивается примерно в $5,9 тыс.



Представитель аукционного агентства сообщил, что сделка была частью акции «11.11», а площадка покрыла разницу в цене. Покупатель признался, что не планирует переезжать в Хэйлунцзян, а хочет использовать недвижимость как временное жилье для зимнего отдыха.



Однако юристы уже предупредили, что сверхдешевая квартира может иметь скрытые проблемы — от неясного статуса до неоплаченных налогов и долгов по коммунальным платежам.

