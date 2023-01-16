«Возможно, но маловероятно»: Военные аналитики оценили оставление Бахмута ВСУ

Украинские военные сохраняют возможности удерживать Бахмут (Артемовск до переименования в 2016 году, - прим. НСН) и нет ситуации, которая заставляла бы их давать по тапкам, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с НСН.

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В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Бахмута, сообщает The Washington Post. При этом город преподносится как пункт с «относительно небольшим стратегическим значением: Бахмут не изменит ход войны». При этом еще накануне стало известно, что Пентагон рекомендовал Зеленскому отступить из Бахмута и оставить попытки вернуть Соледар. Военные эксперты Евгений Норин и Константин Сивков считают возможным уход ВСУ из Бахмута, но произойдет это не сейчас.

«Да, возможно, но не прямо сегодня. ВСУ это сделают если их оттуда выбьют силой. У них нет сегодня ситуации, которая заставляла бы их давать по тапкам. Бахмут не в окружении, они сохраняют возможности его удерживать, и они будут это делать. Бахмут – это психологически значимый участок, а стратегически – это российское предполье перед Славянском и Краматорском, потому что судьба кампании будет решаться на этом направлении. Если, конечно, украинцы не перейдут где-то в наступлении», - сказал Норин.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с НСН тоже заявил о маловероятности такого сценария.

«Все возможно, но маловероятно», - отметил Сивков.

13 января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие взяли в оперативное окружение Бахмут. Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин говорил, что после перехода Соледара под контроль России, украинским военным придется оставить и Бахмут.

