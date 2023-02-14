Пушилин заявил о боевых действиях в районе Парасковиевки под Артемовском
Боевые действия идут в районе Парасковиевки под Артемовском, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске.
Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом ранее заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, действия ВСУ на этом участке носят хаотичный характер «с явными признаками паники». Противник оставляет на огневых рубежах вооружение и технику.
Как заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску.
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