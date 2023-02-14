Пригожин заявил, что Артемовск в ближайшее время взять не получится

«Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении, вообще непонятно. Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление. Работает мясорубка! Никакого праздника в ближайшее время здесь не будет!» - цитирует Пригожина его пресс-служба.

По его словам, на севере идут тяжелейшие бои, по всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях, сообщил он.

Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. По его мнению, командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске.

