Марочко: ВСУ в панике бегут с позиций в районе Артемовска

Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к внимательности на дорогах

Город выставил на торги три коммерческих помещения площадью от тысячи квадратных метров

Москва готова поставить в регионы 3 тысячи автомобилей марки «Москвич 3»

Стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась более чем на 20%

Около 40 тысяч хвойных деревьев сдали горожане в рамках акции «Елочный круговорот»