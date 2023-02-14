Марочко: ВСУ в панике бегут с позиций в районе Артемовска

Украинские военные самовольно оставляют позиции в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, действия ВСУ на этом участке носят хаотичный характер «с явными признаками паники». Противник оставляет на огневых рубежах вооружение и технику, пишет Ura.ru.

Между тем The New York Times пишет, что украинская армия готовится покинуть Артемовск. По данным издания, об этом свидетельствует введение ограничений на въезд в город для гражданских лиц и добровольцев, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР
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