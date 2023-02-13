В ДНР предрекли скорую сдачу украинских военных в Артемовске
Взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщило агентство ТАСС.
Он отметил, что командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске. Гагин назвал Красную Гору ключом к дальнейшему наступлению на Артемовск.
Гагин добавил, что скоро российская артиллерия доберется до дороги Часов Яр — Артемовск.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года. Об этом сообщило агентство НСН.
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