В ДНР предрекли скорую сдачу украинских военных в Артемовске

Взятый российскими войсками населенный пункт Красная гора — один из основных пунктов для контроля над подступами к Артемовску. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщило агентство ТАСС.

СМИ сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском

Он отметил, что командование ВСУ осознает скорую сдачу гарнизона в Артемовске. Гагин назвал Красную Гору ключом к дальнейшему наступлению на Артемовск.

Гагин добавил, что скоро российская артиллерия доберется до дороги Часов Яр — Артемовск.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияУкраинаРоссияВСУ
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