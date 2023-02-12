Ключ к победе. Взятие Артемовска переломит ход СВО

Артемовск является важным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город идут уже несколько месяцев. При этом 2 февраля Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники прогнозируют отступление украинских военных из Артемовска, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать».

Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что «"Оркестр" неумолимо выдавливает противника на направлении Бахмута и Соледара. У ВСУ здесь серьезнейшие потери. На удержание фронта на этом участке Киев бросает сборные отряды из всех силовых структур, включая пограничников, полицию и Нацгвардию, но шаг за шагом фронт перемещается на запад».