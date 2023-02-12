Ключ к победе. Взятие Артемовска переломит ход СВО
Взятие Артемовска, к которому приближаются российские силы, создаст явный перевес РФ в ходе СВО и заставит Украину повторить «корейский вариант».
Штурмовики частной военной компании «Вагнер» заняли поселок городского типа Красная гора, который находится под Артемовском (Бахмутом - украинское название) в ДНР. Заявление российского бизнесмена и основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 7 февраля на селекторном совещании в оборонном ведомстве отметил успешное развитие боевых действий в районе Угледара и Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.
«В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска», - сказал министр.
Артемовск является важным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город идут уже несколько месяцев. При этом 2 февраля Bloomberg писал, что американские и европейские чиновники прогнозируют отступление украинских военных из Артемовска, но считают, что оно не должно оказать стратегического влияния на ход боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что страна будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет, и что город «никто не будет сдавать».
Военкор Юрий Котенок написал в своем Telegram-канале, что «"Оркестр" неумолимо выдавливает противника на направлении Бахмута и Соледара. У ВСУ здесь серьезнейшие потери. На удержание фронта на этом участке Киев бросает сборные отряды из всех силовых структур, включая пограничников, полицию и Нацгвардию, но шаг за шагом фронт перемещается на запад».
Корреспондент Евгений Линин сообщил, что взятие Артемовска России важно, потому что это открывает выход к рубежам ВСУ в Славянске и Краматорске, также это дает возможность выйти на линию Торец — Нью-Йорк (ДНР). А взятие этих точек позволит армии России получить значительное преимущество в регионе.
«Краматорск, Славянск и Дружковка, с военной точки зрения — это цитадель на западном берегу реки Казенный Торец. Любая водная преграда становится линией обороны и ВСУ будет цепляться за населенные пункты на их берегах», - приводит его слова URA.RU.
Главная цель боев за Артемовск (Бахмут) для России – это взятие под контроль всей территории ДНР и ЛНР, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.
«Не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - сказал Болдырев.
Многие эксперты и военные считают, что скоро Украина неизбежно лишится еще части своих территорий. Генерал британской армии Руперт Джонс 10 февраля заявил, что вскоре ВСУ могут утратить контроль над такими крупными городами, как Харьков и Запорожье, а также отойти из Артемовска после ряда серьезных поражений. При этом он уточнил, что не может точно сказать, где будут проходить самые важные сражения, поскольку планы сторон остаются в секрете. Кроме того, предстоящий этап специальной военной операции Джонс назвал «игрой в шахматы».
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН отмечал, что договориться с Киевом о передаче России около 20% территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения было бы невозможно, так как украинские власти никогда просто так не отдадут свои территории. Однако, указал депутат, они могут пойти на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей.
«Что реально – это не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю. Они не будут легитимизировать то, что мы сумеем завоевать. В лучшем случае они пойдут на такое же прекращение огня, как между Южной и Северной Кореей», - сказал депутат.
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Украина после окончания конфликта может повторить «корейский сценарий». Он отмечал, что выход из конфликта может быть совсем не таким, как предполагалось еще полгода или три месяца назад. Сейчас, по словам Арестовича, возможен вариант «двух Корей». По его оценке, Киеву для победы над Россией понадобились бы «400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием». Однако, указал он, в ближайший год подобных мощностей ожидать не стоит.
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