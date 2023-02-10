В офисе Зеленского заявили о нулевом запасе боеприпасов

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», - сказал Жовка агентству Bloomberg.

Нулевой запас боеприпасов Жовка объяснил интенсивными боями, которые идут в зоне специальной военной операции. Он также заявил, что ВСУ нуждаются не только в боеприпасах, но дальнобойной артиллерии, танках, истребителях.

Ранее британский премьер Риши Сунак ранее анонсировал поставки Украине дальнобойного оружия. По данным СМИ, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon (дальность поражения 240 км) и авиационных ракетах Storm Shadow (563 км), которые могут использовать для атак Крыма.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что в таком случае надо принимать дипломатическое заявление, что если это оружие будет поставлено Киеву и применено, то это будет рассматриваться Россией как агрессия Британии против нашей территории.

