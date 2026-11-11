Пассажирам напомнили, как обезопасить себя от кражи вещей в самолете
Если у пассажира были украдены вещи во время полета, важно обнаружить это еще на борту и оповестить бортповодников, заявил НСН Илья Зотов.
Авиапассажир должен хранить деньги в самолете при себе, либо постоянно держать в поле зрения сумку с ценными вещами, особенно деньги, иначе пропажу будет крайне сложно обнаружить. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
У российских туристов во время авиаперелетов начали исчезать деньги из ручной клади, пишет KP.RU. С июля 2026 года стало известно как минимум о пяти подобных случаях. При этом все кражи наличных были очень похожи. Так, у пенсионерки, летевшей на отдых из Екатеринбурга в Стамбул, из сумки украли около €4,2 тыс. (~₽384 тыс.). У другой россиянки, направлявшейся во Вьетнам, пропали из ручной клади $3,4 тыс. (~₽278 тыс.). Зотов раскрыл, как обезопасить свои вещи во время полета.
«За ценные вещи в ручной клади может, конечно, отвечать авиакомпания, но если не хотите с этим разбираться, лучше все ценные предметы хранить в том месте, которое вы можете проконтролировать во время полета. Сумка может быть размещена под впереди стоящим креслом. Это допустимо. Если пассажир понимает заранее, что у него какие-то ценные вещи, то их надо носить с собой в различных карманах, в кошельке. Если ценные предметы находятся где-то наверху, ноутбуки и так далее, то здесь тоже важно постоянно контролировать это», — рассказал он.
Также он напомнил, что шансов найти деньги очень мало, речь идет, скорее, про различные виды техники.
«Во многом эта ситуация раскручена. Такие факты действительно есть, но пассажир может обратиться к бортпроводнику, они могут сообщить информацию по салону, и уже по прибытию до высадки всех пассажиров на борт воздушного судна можно вызвать сотрудников полиции для досмотра всех пассажиров. Важно обнаружить пропажу во время полета. Но речь идет о тех предметах, которые легко выявить. Деньги пассажира должны быть при нем. Потому что выявить, что были украдены конкретные купюры, крайне сложно. Речь идет про технику», — отметил он.
Также он раскрыл, что делать, если пассажир заметил пропажу уже спустя день, в гостинице, например.
«Пассажиру нужно обращаться к сотрудникам полиции, либо к органам правопорядка, которые есть в том или ином государстве. На рейсах международных авиакомпаний у большинства присутствуют камеры видеонаблюдения. Не на весь салон, но есть ряд камер. И, возможно, на камере будет видно, что тот или иной пассажир вставал и доставал с полки вещи. Но эти видео могут запрашивать у авиакомпании только органы правопорядка. Если это происходит в России, то нужно обращаться в органы правопорядка в аэропорту или в городе», — уточнил он.
В заключении Зотов добавил, что нужно иметь четкую доказательную базу, что именно конкретные предметы пропали, потому что если нет никаких доказательств, то найти пропажу будет сложно.
Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что при массовых отменах рейсов авиакомпании возвращают деньги не всем пассажирам, а быстрее отдают их тем, кто больше возмущается.
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