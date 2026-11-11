Авиапассажир должен хранить деньги в самолете при себе, либо постоянно держать в поле зрения сумку с ценными вещами, особенно деньги, иначе пропажу будет крайне сложно обнаружить. Об этом НСН рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

У российских туристов во время авиаперелетов начали исчезать деньги из ручной клади, пишет KP.RU. С июля 2026 года стало известно как минимум о пяти подобных случаях. При этом все кражи наличных были очень похожи. Так, у пенсионерки, летевшей на отдых из Екатеринбурга в Стамбул, из сумки украли около €4,2 тыс. (~₽384 тыс.). У другой россиянки, направлявшейся во Вьетнам, пропали из ручной клади $3,4 тыс. (~₽278 тыс.). Зотов раскрыл, как обезопасить свои вещи во время полета.

«За ценные вещи в ручной клади может, конечно, отвечать авиакомпания, но если не хотите с этим разбираться, лучше все ценные предметы хранить в том месте, которое вы можете проконтролировать во время полета. Сумка может быть размещена под впереди стоящим креслом. Это допустимо. Если пассажир понимает заранее, что у него какие-то ценные вещи, то их надо носить с собой в различных карманах, в кошельке. Если ценные предметы находятся где-то наверху, ноутбуки и так далее, то здесь тоже важно постоянно контролировать это», — рассказал он.

Также он напомнил, что шансов найти деньги очень мало, речь идет, скорее, про различные виды техники.

«Во многом эта ситуация раскручена. Такие факты действительно есть, но пассажир может обратиться к бортпроводнику, они могут сообщить информацию по салону, и уже по прибытию до высадки всех пассажиров на борт воздушного судна можно вызвать сотрудников полиции для досмотра всех пассажиров. Важно обнаружить пропажу во время полета. Но речь идет о тех предметах, которые легко выявить. Деньги пассажира должны быть при нем. Потому что выявить, что были украдены конкретные купюры, крайне сложно. Речь идет про технику», — отметил он.