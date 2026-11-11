Заплатит абонент? Как новый размер обязательных отчислений отразится на операторах
Леонтий Букштейн заявил НСН, что государство не заинтересовано поставить операторов в сложное положение.
Минимальный размер обязательных отчислений операторов не станет критическим для компаний, но в итоге все равно это скажется на тарифах, заявил НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Минцифры может ввести минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 000 руб. Сейчас каждый оператор отчисляет в фонд по 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на третьем заседании рабочей группы Минцифры и операторов связи, посвященном готовящейся реформе лицензирования в отрасли связи, рассказал источник «Ведомостей». Букштейн уверен, что это приемлемый размер отчислений.
«Нам компании не сообщают, какие у них доходы, это знают только регуляторы. Если выбрали 500 тысяч рублей, вряд ли эта сумма меньше той, которая сейчас есть. У операторов абонентов от 40 до 80 миллионов, это огромная цифра, даже если просто умножить на один рубль. Но регулятор не заинтересован поставить операторов в сложное положение, перед ними стоит задача на 5G, это затраты, это новое оборудование и строительство. Поэтому я не думаю, что это цифра, которая обрушит экономику. На мобильной связи государство сейчас стоит, и у нас есть концепция цифрового государства. Но у оператора нет другого источника дохода, только потребитель физический и корпоративный клиент. Мы платим, они из этого распределяют доход по своим целям, а государство здесь играет решающую роль в контроле и регулировании», - рассказал он.
Виртуальные мобильные операторы «уводят» абонентов, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
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