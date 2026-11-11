«Нам компании не сообщают, какие у них доходы, это знают только регуляторы. Если выбрали 500 тысяч рублей, вряд ли эта сумма меньше той, которая сейчас есть. У операторов абонентов от 40 до 80 миллионов, это огромная цифра, даже если просто умножить на один рубль. Но регулятор не заинтересован поставить операторов в сложное положение, перед ними стоит задача на 5G, это затраты, это новое оборудование и строительство. Поэтому я не думаю, что это цифра, которая обрушит экономику. На мобильной связи государство сейчас стоит, и у нас есть концепция цифрового государства. Но у оператора нет другого источника дохода, только потребитель физический и корпоративный клиент. Мы платим, они из этого распределяют доход по своим целям, а государство здесь играет решающую роль в контроле и регулировании», - рассказал он.

Виртуальные мобильные операторы «уводят» абонентов, но не вкладываются в развитие инфраструктуры, рассказал НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

