Арестович: Украина может повторить «корейский сценарий»
После окончания конфликта Украина может повторить «корейский сценарий», сообщает «Страна.ua» со ссылкой на бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
«Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — заявил политик.
Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс в середине января текущего года представил Киеву и Москве мирный план. Президент США Джо Байден направил руководителя управления на Украину и в Россию с предложением передать Москве около 20 процентов украинской территории.
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