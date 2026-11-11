СМИ: В Испании прошла крупнейшая за 14 лет забастовка

Ранее профессиональные объединения признались, что призыв выглядит нестандартно и не является ответом на конкретный законопроект или действия государства. В его основу вошла волна общественного возмущения после случая принудительного выселения.



Причем забастовку назначили всего за 18 дней до всеобщих выборов. Также она проходит на фоне железнодорожной аварии.



Профсоюзы ожидают массовой поддержки, но прогнозируют неравномерное участие. То есть меньшую активность в регионах, где жилищная проблема стоит не так остро. По опросу 40dB, 23% работающих респондентов намерены участвовать в забастовке, 36,3% — не будут, еще 22,4% не присоединятся, но поддерживают стачку.



По мнению представителей объединений, забастовка оправдана. Расходы на жилье «съедают» значительную часть заработка, а зарплаты растут медленнее цен, отчасти из-за отказа Конфедерации предпринимателей Испании подписывать национальное коллективное соглашение, уточнили там.



Недавно во Франции около 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране.

