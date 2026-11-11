– Расскажите, что будет на вашем концерте в «16 Тоннах»? Какие еще выступления планируются до конца года?

– Изначально мы обозначали его как «плацкартный концерт», и специально, дабы оправдать название, я подобрал свои песни, которые максимально приближены к тематике путешествий в поездах. Это будет особый набор песен, я очень жду концерта, и мне самому интересно, как это получится. Я буду один с гитарой. Но на четыре песни спецгостем выйдет мой товарищ, гитарист группы «25/17» Владимир Крылов. Он поможет сделать некоторые мои песни более содержательными в плане музыкальных аранжировок. Я очень люблю выступать в «16 тоннах», делаю это один-два раза в год, концерты там всегда проходят хорошо, но я всегда волнуюсь. Это культовое место, а я постоянно страдаю поселковым синдромом самозванца. Открываю глаза на сцене, вижу полный зал людей и говорю: «Господи, за что мне это счастье!» Расскажи мне, тогда 15-летнему котовскому пацану, что я буду играть в этом клубе, я бы ни за что не поверил. Так что во мне до сих пор живет восторженный провинциал, который все еще гордится тем, что приезжает в Москву и играет в клубе «16 тонн».

Что до остального, то на эту осень я взял паузу с большими турами. Решил набраться сил. Поэтому до конца года будет еще два концерта с разной программой во Владивостоке, и, может быть, еще один сделаю в Москве в декабре.

– В 2025 году у вас вышел альбом «Чужие 1», может, уже есть понимание, когда ждать следующего альбома?

– Скажу больше. У меня уже долгое время в столе лежит альбом «Русская Шамбала». И по всей видимости, я рискну выпустить его в следующем году. Это мой долгострой, я работал над ним много времени. Помимо этого, у меня дописывается фолк-альбом: для него осталось записать две песни. И кроме того, у меня есть второй проект, который называется «Кали-Юген», и альбом для него тоже уже записан и лежит в столе. Его пришлось тщательно корректировать из-за цензурных нововведений. Причем я против такой цензуры ничего не имею, мне даже самому было немножко полезно покопаться в текстах песен, чтобы не встрять. Так что следующий год для меня, возможно, будет очень даже урожайным на релизы. Плюс еще есть мечта в 2027-м сделать пару трибьютов, песен тех людей, через кого прошло мое детство.

– Я слышал, что у вас еще книга может появиться. Правда?

– Действительно, я закончил книгу стихов, теперь предстоит работа по обложке и верстке. Да и название еще надо придумать. И важно сказать, что это именно стихи, а не тексты песен. Они рождались в поездах в разное время, и не были положены на музыку. Долгое время они жили в записной книжке, и я наконец-то решил их обнародовать. Думаю, в первой половине 2027 года книга выйдет в свет.

– У вас есть совместные треки с такими исполнителями, как 25/17, «Саграда. Соль Земли», «Аффинаж». Можно ли сказать, что в России сформировался некий круг музыкантов со схожим мировоззрением? Кто входит в это «товарищество» и почему? Входят ли в него «старые» рокеры вроде Скляра или Сукачева? Какое место в нем занимают поэты?

– Все это произошло спонтанно, и начало формироваться, думаю, лет десять назад. Меня радовало, что в те годы люди начали объединяться уже не по принципу жанровой принадлежности, а по принципу общности духа, целей и ценностей. Так как-то и сформировалась эта плеяда авторов, которые общаются и взаимодействуют между собой. Это «25/17», «Аффинаж», Саша Скляр, Артем Саграда – в общем-то, вся наша банда. Я бы сюда, кстати, отнес и Константина Евгеньевича Кинчева, и Антона Пуха из «F.P.G.». Мне очень радостно и общаться с этими людьми, и участвовать в их проектах, и выступать на одной сцене. Мне кажется, все они делают какую-то важную часть культурной работы, которая сейчас необходима. А «25/17», на мой взгляд, одна из самых важных музыкальных групп в русской культуре.

Что касается поэзии, то я бы не сказал, что у нас есть какие-то общие любимые поэты. Мы все-таки больше про музыку.

– В юности вы увлекались панк-роком, но сами играете явно не панк. Как бы вы сами охарактеризовали жанр вашей музыки? Считаете ли себя рокером? И есть ли желание попробовать себя в каком-то еще музыкальном направлении?

– Я автор-исполнитель, и если можно так выразиться, ближе все-таки к рок-бардам. К русскому року я тоже имею самое прямое отношение, потому что я на нем воспитан. Русский рок всегда был текстоцентричен, исповедален и так, чтобы на разрыв. Мне кажется, я тоже вписываюсь в это прокрустово ложе. Сейчас я слушаю разную музыку, но самому мне удобнее петь под гитару. Это дает тебе большое пространство для маневров, когда в качестве формы можно использовать любой жанр.