Эксперт рассказал, как снять часть платы за ЖКУ с пустой квартиры

По его словам, нельзя уменьшить взносы за отопление, капремонт и содержание жилья. В последнюю услугу входят обслуживание лифта, уборка подъездов и ремонт крыши. Сэкономить можно на ресурсах, которые подсчитывают приборы.



Для этого в доме должны быть исправные счетчики воды, газа и электричества.



Перед отъездом стоит перекрыть вентили, выключить автоматы в электрощитке и регулярно передавать неизменные нулевые показания. Тогда по этим строкам в квитанции будут соответствующие показатели.



Если приборов нет, расчет сделают по нормативам на количество собственников, доказать отсутствие людей будет крайне трудно, подчеркнул Бондарь.



Ситуация с вывозом мусора регулируется постановлением правительства. Оно закрепляет право на перерасчет при отсутствии жильцов дольше пяти дней подряд. На практике может потребоваться заявление регоператору. Его необходимо отправлять каждые полгода. К нему нужно приложить документы о постоянном проживании и оплате аналогичной услуги по другому адресу.



На днях россиянам объяснили, как законно избавиться от долгов за ЖКХ.

