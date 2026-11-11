Эксперт рассказал, как снять часть платы за ЖКУ с пустой квартиры
Полностью отказаться от коммунальных платежей за пустующую квартиру не получится, обязанности по содержанию имущества остаются за владельцем. Об этом RT рассказал общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, нельзя уменьшить взносы за отопление, капремонт и содержание жилья. В последнюю услугу входят обслуживание лифта, уборка подъездов и ремонт крыши. Сэкономить можно на ресурсах, которые подсчитывают приборы.
Для этого в доме должны быть исправные счетчики воды, газа и электричества.
Перед отъездом стоит перекрыть вентили, выключить автоматы в электрощитке и регулярно передавать неизменные нулевые показания. Тогда по этим строкам в квитанции будут соответствующие показатели.
Если приборов нет, расчет сделают по нормативам на количество собственников, доказать отсутствие людей будет крайне трудно, подчеркнул Бондарь.
Ситуация с вывозом мусора регулируется постановлением правительства. Оно закрепляет право на перерасчет при отсутствии жильцов дольше пяти дней подряд. На практике может потребоваться заявление регоператору. Его необходимо отправлять каждые полгода. К нему нужно приложить документы о постоянном проживании и оплате аналогичной услуги по другому адресу.
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