Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине
Крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе.
Министр сообщил, что придерживается сдержанных позиций. Он утверждает, что окончания конфликта в краткие сроки не произойдет. Писториус заявил, что не видит «победителя в краткосрочной перспективе».
Он также считает, что без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому нужно «ускориться». Выступление Писториуса транслировалось на сайте НАТО в прямом эфире.
Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев собирается активизировать боевые действия весной.
В преддверии годовщины спецоперации США усилили давление на Киев, чтобы добиться от него успехов на поле боя и изменить ход конфликта, сообщает The Washington Post. Как считают в Белом доме у украинских Вооруженных сил появились шансы это сделать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru