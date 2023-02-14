Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине

Крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Министр сообщил, что придерживается сдержанных позиций. Он утверждает, что окончания конфликта в краткие сроки не произойдет. Писториус заявил, что не видит «победителя в краткосрочной перспективе».