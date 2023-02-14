Министр обороны ФРГ сомневается в скором окончании конфликта на Украине

Крупные успехи Украины на поле военных действий в краткосрочной перспективе маловероятны. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав оборонительных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Министр сообщил, что придерживается сдержанных позиций. Он утверждает, что окончания конфликта в краткие сроки не произойдет. Писториус заявил, что не видит «победителя в краткосрочной перспективе».

В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

Он также считает, что без помощи альянса боеприпасы у Украины быстро закончатся, а потому нужно «ускориться». Выступление Писториуса транслировалось на сайте НАТО в прямом эфире.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев собирается активизировать боевые действия весной.

В преддверии годовщины спецоперации США усилили давление на Киев, чтобы добиться от него успехов на поле боя и изменить ход конфликта, сообщает The Washington Post. Как считают в Белом доме у украинских Вооруженных сил появились шансы это сделать.


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