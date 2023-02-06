Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, обсуждался вопрос обеспечения военных боеприпасами под Артемовском, сообщает офис Зеленского в Telegram-канале.

Уточняется, что была также заслушана оперативная информация от разведки о возможных действиях российских сил в ближайшее время.

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О том, что украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск). заявил вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.

В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВладимир Зеленский
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