Зеленский обсудил обеспечение боеприпасами бойцов ВСУ под Артемовском

О том, что украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск). заявил вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Он также отметил, что в случае, если Запад согласится поставить Киеву дальнобойное вооружение, то вооруженные силы Украины не только отстоят Артемовск, но и начнут сражение за Донбасс.

В тот же день советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери украинской стороны в Артемовске, заявив, что Украина «платит высочайшую цену» за удержание города.

