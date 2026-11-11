Захарова: Россия открыта к диалогу с иностранными компаниями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему открыта к справедливому и конструктивному диалогу с зарубежными компаниями, в том числе японскими. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам дипломата, речь идет о предприятиях, готовых ответственно выполнять свои коммерческие и социальные обязательства, соблюдать российское законодательство.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные компании чуть не плакали, когда уходили из РФ. По его словам, Кремль создает благоприятные условия для оставшихся в стране организаций, многие из которых не хотели прекращать свою работу.

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:БизнесРоссияМИД РФМария Захарова

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