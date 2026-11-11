Захарова: Россия открыта к диалогу с иностранными компаниями

По словам дипломата, речь идет о предприятиях, готовых ответственно выполнять свои коммерческие и социальные обязательства, соблюдать российское законодательство.



Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные компании чуть не плакали, когда уходили из РФ. По его словам, Кремль создает благоприятные условия для оставшихся в стране организаций, многие из которых не хотели прекращать свою работу.

