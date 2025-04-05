В ГД призвали переводить агрессоров в школах в спецучреждения или на домашнее обучение

«Буллинга больше, если учителя в классе ведут себя тоталитарно. Когда от детей требуют четкого подчинения, а ребенок по какой-то причине не может этого сделать, находится в ситуации неуспеха, ему важно выделиться. Зачастую выделяются за счет того, что находят, над кем можно издеваться, чтобы чувствовать себя сильнее. На первых порах ребенок может попробовать справиться сам, но, если против одного выступает много детей или весь класс, необходима помощь взрослых. Родителям важно замечать, когда происходит что-то неадекватное и вмешиваться, заступаться. Стоит работать вместе со школой, а не агрессивно нападать на администрацию или учителей. В буллинге жертвами являются все. У агрессора тоже есть причины, по которым он так себя ведет. Важно помочь каждому ребенку осознать, что с ним происходит, тогда буллинга в школе не будет», - призвала она в беседе с НСН.

При этом клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко считает, что буллинг в школах был и останется, потому что всегда будут дети с патологией и дети с низкой самооценкой.