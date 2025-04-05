В ГД призвали переводить агрессоров в школах в спецучреждения или на домашнее обучение
До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ввести уголовную или административную ответственность за буллинг в школах.
В Госдуме давно обсуждают вопрос травли в школах. Депутаты призывают бороться с агрессорами. Некоторые предлагают ввести уголовную ответственность за буллинг, другие — отправлять его зачинщиков в специальные учреждения или на домашнее обучение. При этом психологи призывают учителей и родителей обращать внимание на изменения в поведении детей и помогать им бороться с травлей в школе.
ЗА ТРАВЛЮ — В СПЕЦШКОЛУ
Накануне в Госдуме предложили переводить школьников, которые регулярно занимаются травлей других детей, в спецучреждения или на домашнее обучение. Автором такой инициативы выступил глава комитета ГД по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.
По его словам, эта возможность обсуждается в рамках работы над законопроектом о профилактике травли среди детей. Депутат объяснил, что принять решение об установлении новых правил может комиссия по делам несовершеннолетних с участием школы и родителей.
«[Законопроект подразумевает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу. Необходимо продумать либо направление его в специализированное учреждение, которое создано сегодня для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения — это тоже одна из развилок, которая сейчас находится на финальном согласовании. Возможно, мы пойдем по пути права направлять такую категорию детей в специализированные учреждения», - сказал Метелев в интервью ТАСС.
Депутат заметил, что ребенок не должен держать в страхе всю школу и отравлять атмосферу остальным учащимся, нарушая тем самым их права на образовательный процесс.
До этого член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов для снижения роста насилия среди подростков предложил разработать в школах особую систему по борьбе с таким явлением. В беседе с изданием «NEWS.ru» он также призвал создать такие подразделения в правоохранительных органах.
По словам Кабанова, в настоящий момент в России психологическая помощь учащимся работает неэффективно. Член СПЧ также подчеркнул, что в стране необходимо бороться с противоправным контентом. Для этого, добавил он, нужно простым языком противопоставлять жестокости правильные ценности.
В октябре 2024 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на совместном заседании с комитетом Госдумы по молодежной политике предложила ввести уголовную или административную ответственность за буллинг в школе. Тогда депутат Артем Метелев поддержал такую идею, заметив, что введение «двойки за поведение» никак не повлияло бы на взаимоотношения между учениками. Он также допустил, что необходимо ввести курс для студентов педагогических вузов, на котором бы учили выявлять и предотвращать травлю и буллинг в учебных заведениях.
«АГРЕССИВНЫЙ» ИЖЕВСК И ПРИЗНАКИ БУЛЛИНГА
В феврале 2025 года страховая компания «Ингосстрах» и Финансовый университет в 37 крупнейших городах России провели совместное исследование, согласно результатам которого каждый десятый россиянин или его дети стали жертвами травли, а каждый пятый — стал свидетелем буллинга. По данным источника, больше всего подобных случаев было отмечено в Ижевске.
Исследование показало, что большинство жертв агрессии (82%) столкнулось с ней в школе, при этом в 9,9% случаев имела место онлайн-травля. Чаще всего на буллинг жаловались жители Ижевска (32%), Иркутска и Оренбурга. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели значительно ниже.
Отмечается, что в 71% случаев, согласно данным исследования, буллинг выражался насмешками, издевательствами и оскорблениями, а в 41% случаев имели место угрозы и даже физическое насилие. Кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН объяснила, что нервность и частые болезни ребенка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе.
«Во-первых, ребенок становится нервный, дерганный, приходит со школы агрессивный. Во-вторых, важно обращать внимание на такие фразы, как "вы меня все достали". Также важный фактор — это если ребенок не хочет идти в школу, но нужно обратить внимание, как именно он не хочет идти в школу. Если у него начинаются истерики, или он часто заболевает, простывает, то мы понимаем, что, возможно, у него проблемы в школе. Здесь надо также быть в контакте с учителем. Также играет роль успеваемость и его настроение. Если ребенок поет песни, играет, то это значит, что у него все прекрасно. Важно также обращать внимание на сценарии его игр, тогда будет понятно, что творится внутри него», - подчеркнула специалист.
ПРИЧИНЫ БУЛЛИНГА
Между тем, по мнению омбудсмена в сфере образования Амета Володарского, одним из аспектов появления буллинга в школах является профнепригодность педагогов.
«До сих пор в педагогические вузы идут не по призванию, а по недобору баллов в другие вузы. Большое количество педагогов, с которыми я сейчас общаюсь — просто профнепригодны. Если спросить учителя начальных классов о любви к детям, спросить, могут ли они обнять ребенка, то в основном учителя отвечают, что у детей есть родители для этого. Образование, полученное в стрессе, является краткосрочным», - объяснил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь детский психолог Наталья Наумова отметила, что в ситуации буллинга агрессор тоже является жертвой, так как его поведение свидетельствует о внутренних проблемах.
«Буллинга больше, если учителя в классе ведут себя тоталитарно. Когда от детей требуют четкого подчинения, а ребенок по какой-то причине не может этого сделать, находится в ситуации неуспеха, ему важно выделиться. Зачастую выделяются за счет того, что находят, над кем можно издеваться, чтобы чувствовать себя сильнее. На первых порах ребенок может попробовать справиться сам, но, если против одного выступает много детей или весь класс, необходима помощь взрослых. Родителям важно замечать, когда происходит что-то неадекватное и вмешиваться, заступаться. Стоит работать вместе со школой, а не агрессивно нападать на администрацию или учителей. В буллинге жертвами являются все. У агрессора тоже есть причины, по которым он так себя ведет. Важно помочь каждому ребенку осознать, что с ним происходит, тогда буллинга в школе не будет», - призвала она в беседе с НСН.
При этом клинический психолог, аддиктолог, действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги Александра Изюменко считает, что буллинг в школах был и останется, потому что всегда будут дети с патологией и дети с низкой самооценкой.
«Проблема буллинга в школах — проблема системная, проблема больного коллектива. Жертв травли всегда объединяет то, что они не пресекли это в начале. Буллинг всегда был и останется, потому что всегда будут дети с патологией, всегда будут дети с низкой самооценкой, у которых в семье проблемы с границами», - сказала она в пресс-центре НСН.
Ранее детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости.
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