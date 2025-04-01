Вассерман назвал «суровой необходимостью» выплаты беременным школьницам

Беременные школьницы оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут и не прокормят ребенка, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей. Вассерман назвал меру «суровой необходимостью».