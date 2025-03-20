HR-эксперт рассказала, кто чаще всего подвергается буллингу

Согласно исследованиям, чаще всего от унижений начальства страдают женщины, новички в коллективе и высококвалифицированные кадры. Об этом в пресс-центре НСН рассказала HR-эксперт, основатель центра подготовки и переподготовки кадров Юлия Цыганкова.

«У нас в России в связи с очень жесткой иерархической структурой давление от начальника вообще не воспринимается как буллинг. Это может расцениваться, как нормальное явление. В 2021 году компания МТС совместно с проектом «Компании для всех возрастов» проводила исследование, согласно которому чаще всего подвергаются буллингу женщины, новички на работе и квалифицированные специалисты. Когда они приходят на работу к некомпетентному руководству, неуверенным в себе людям, то такое руководство первым делом старается выжить этих специалистов», - рассказала она.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин или его дети стали жертвами травли, а каждый пятый соотечественник был свидетелем буллинга. При этом больше всего подобных случаев отмечено в Ижевске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

