Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна
Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, остается без изменений. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
По ее словам, улучшений нет, и на данный момент ей нечего сообщить нового. Так она ответила на просьбу одной из подписчиц рассказать о самочувствии Кеосаяна.
Кеосаян перенес клиническую смерть в январе 2025 года и с тех пор находится в бессознательном состоянии. Ранее Симоньян отмечала, что у него давно были серьезные проблемы с сердцем. Весной она сообщала о слабых реакциях на внешние стимулы — по ее словам, Кеосаян моргал, открывал рот, протягивал руки и двигал пальцами ног в ответ на обращения.
Симоньян и Кеосаян состоят в браке с марта 2022 года, у пары трое детей. 59-летний Кеосаян известен как режиссер, сценарист, актер и телеведущий. Он снял фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также вел телепередачи «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама», передает «Радиоточка НСН».
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