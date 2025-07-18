Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна

Состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, остается без изменений. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По ее словам, улучшений нет, и на данный момент ей нечего сообщить нового. Так она ответила на просьбу одной из подписчиц рассказать о самочувствии Кеосаяна.