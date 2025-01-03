«Буллинг, ученые и медики»: Госдума о важнейших образовательных инициативах на 2025 год
Депутаты планируют на федеральном уровне закрепить статус «молодой ученый», «студенческая семья», а также внести некоторые улучшения в закон о генно-инженерной деятельности, рассказала НСН Ольга Пилипенко и Александр Мажуга.
Депутаты комитета Госдумы по науке и высшему образованию рассказали НСН, какие приоритетные цели и задачи стоят перед комитетом в новом 2025 году: это и, безусловно, повышение качества образования, и вопросы, связанные с переподготовкой и квалификацией врачей, а также борьба с буллингом в школах. Так, член комитета Ольга Пилипенко отметила, что обязательно будет проработан статус «студенческой семьи» и «молодого ученого».
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
«В центре внимания обсуждение различных систем трансформации после выхода из Болонской системы и возврата в систему самых лучших образовательных практик за последние годы, в том числе Советского Союза. Также займемся системой переподготовки и повышения квалификации для врачей, для медицинских работников. Рассмотрим вопросы, связанные с улучшениями по целевому приему и усилению роли работодателей в подготовке специалистов. Также в приоритете и статус «студенческой семьи», который мы вводим уже сейчас, и нормативные акты, которые должны будут способствовать улучшению условий для таких семей. Вопросы, связанные с материальным обеспечением педагогов и молодых ученых, в том числе статус «молодого ученого», - отметила она.
Ее коллега, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Александр Мажуга уточнил, что законопроект о поддержке молодых ученых будет рассматриваться уже на весенней сессии.
«На весеннюю сессию Госдумы запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта о внесении изменения в закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части господдержки молодых ученых. Считаю это очень важным. С учетом текущей геополитической обстановки в мире абсолютным приоритетом становится реализация Стратегии научно-технологического развития нашей страны, достижение суверенитета и лидерства в этой области. Законопроект направлен на закрепление понятия «молодой ученый», и позволит расширить возможности для поддержки этой группы лиц», - пояснил он.
Также Мажуга рассказал, что планируется внести законодательные изменения, касающиеся федеральных учебно-методических объединений.
НОВЫЕ МЕТОДИКИ
«Ещё один законопроект касается статьи закона «Об образовании» в части развития института федеральных учебно-методических объединений (ФУМО). Предлагается внести изменения в действующий закон, которые предусматривают статусное обособление и необходимость создания ФУМО в системе высшего образования - Минобрнауки РФ, в системе общего образования и среднего профессионального образования (СПО) – Минпросвещения РФ, а также возможность создания региональных учебно-методических объединений в системе общего образования и СПО», - поделился он.
Что касается генно-инженерной деятельности, то комитет будет работать над снятием бюрократических ограничений, мешающих развитию в этой области.
«Одновременно готовится ряд изменений в закон о госрегулировании в области генно-инженерной деятельности. Речь идет о снятии необоснованных бюрократических препятствий для развития приоритетной области этой сферы. Также я активно принимаю участие в работе группы по разработке Стратегии развития высшего образования до 2040 года, а также по разработке нацпроекта «Кадры», - подытожил он.
В свою очередь первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, поделилась с НСН, что она займется темой распространения деструктивных идеологий в книгах и кино, поддержкой участников СВО и психологическим здоровьем школьников.
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
«Подготовлю несколько инициатив, касающихся распространения деструктивных идеологий в книжной и кинопродукции. Также будем добиваться с коллегами принятия законопроекта против буллинга в учебных заведениях. И, конечно же, важнейшим направлением работы остается помощь участникам СВО и их родным, а также семьям с детьми. Кроме того, особое внимание будет уделено поддержке студенческих семей. Например, мою идею о повышении стипендий для беременных студенток уже поддержали в Минобрнауки и в Минтруде. Доработаем с коллегами формулировки с учетом позиции Минфина и внесем законопроект», - поделилась она.
Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил предложение палате рассмотреть во втором чтении законопроект, касающийся запрета на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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