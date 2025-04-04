Депутат рассказал, почему в школах необходимо «Семьеведение», а не секс-просвет

«Раньше в Российской Империи девушки рано выходили замуж, но они попадали в большую семью, и когда девушка рожала, вся семья помогала в воспитании и содержании ребенка. Она оставалась не одна, знала, что ей помогут. Сейчас мы это утратили, эти традиционные семейные ценности. Поэтому очень важно введение в школах «Семьеведения». На этих уроках рассказывают, что такое семья, любовь, как выстраивать отношения. В регионах уже началось внедрение этого предмета, и я думаю, что мы получим очень хороший результат. Но самое важное, что курс должен быть тщательно проработан. У нас не должно быть секс-просвета, должно быть воспитание, подготовка мальчиков и девочек к будущей семейной жизни», - рассказал он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала в пресс-центре НСН, что выплаты школьницам по беременности не «соблазнят» девушек на ранние роды, так как находясь в отношениях, подростки просто не думают об этом, но это точно поможет снизить число абортов.