Истерики и частые болезни: Психолог о том, как выявить, что ребенка обижают в школе
Нервность и частые болезни ребенка могут указывать на то, что он подвергается травле в школе, рассказала в пресс-центре НСН Ольга Софьянова.
Чтобы вовремя выявить, что ребенок подвергается буллингу в школе, важно обращать внимание на его поведение и на то, в каком настроении он приходит из школы. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
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«Во-первых, ребенок становится нервный, дерганный, приходит со школы агрессивный. Во-вторых, важно обращать внимание на такие фразы, как «вы меня все достали». Здесь нужно правильно подходить к ребенку. Также важный фактор - это если ребенок не хочет идти в школу, но нужно обратить внимание, как именно он не хочет идти в школу. Если у него начинаются истерики, или он часто заболевает, простывает, то мы понимаем, что, возможно, у него проблемы в школе. Здесь надо также быть в контакте с учителем. Также играет роль успеваемость и его настроение. Если ребенок поет песни, играет, то это значит, что у него все прекрасно. Важно также обращать внимание на сценарии его игр, тогда будет понятно, что творится внутри него», - рассказала она.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в пресс-центре НСН рассказала, что в результате активного использования приложения для помощи детям «Заступник» число детских суицидов снизилось в три раза, а преступлений против жизни и здоровья детей стало меньше на 34%.
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