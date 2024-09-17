«Буллинг и занятость»: Психолог назвала причины перехода на домашнее обучение

Альтернативные методы получения среднего образования набирают популярность в России - с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз, пишет «Коммерсант». Таранова связала тенденцию с желанием родителей обеспечить психологический комфорт детям.

«Родители соглашаются на такие формы обучения, потому что дети сейчас активно об этом просят, это популярно среди подростков. Взрослые и сами иногда понимают, что так детям будет комфортнее. Это подходит школьникам, которые испытывают трудности социализации, неуверенным, застенчивы детям, которые не могут за себя постоять. В классе, как правило, они сталкиваются с буллингом, в том числе с групповым. Обычный поход в школу для них является настоящим стрессом. Иная форма обучения не будет для такого ребенка травмирующей, и он сможет выполнять основную задачу – обучаться. Однако родители в этом случае облегчают себе задачу, но не решают основную проблему повышенной тревожности ребенка. Он вырастет, ему нужно будет идти в колледж или институт, устраиваться на работу, везде он будет встречаться с людьми. Уход из школы на альтернативную форму обучения – избегание стрессовой проблемной ситуации, но не помощь в ее решении», - сказала она.