«Буллинг и занятость»: Психолог назвала причины перехода на домашнее обучение
Дети все чаще просят родителей о переходе к онлайн-обучению или семейному образованию, однако в некоторых случаях стоит воздержаться от этого решения, сообщила НСН детский психолог Ирина Таранова.
Онлайн-школы или формат семейного образования подойдут для детей, которые имеют особенности развития, испытывают сложности с коммуникацией со сверстниками или не могут посещать все обязательные занятия в силу дополнительной занятости. Об этом в беседе с НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.
Альтернативные методы получения среднего образования набирают популярность в России - с 2016 года количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз, пишет «Коммерсант». Таранова связала тенденцию с желанием родителей обеспечить психологический комфорт детям.
«Родители соглашаются на такие формы обучения, потому что дети сейчас активно об этом просят, это популярно среди подростков. Взрослые и сами иногда понимают, что так детям будет комфортнее. Это подходит школьникам, которые испытывают трудности социализации, неуверенным, застенчивы детям, которые не могут за себя постоять. В классе, как правило, они сталкиваются с буллингом, в том числе с групповым. Обычный поход в школу для них является настоящим стрессом. Иная форма обучения не будет для такого ребенка травмирующей, и он сможет выполнять основную задачу – обучаться. Однако родители в этом случае облегчают себе задачу, но не решают основную проблему повышенной тревожности ребенка. Он вырастет, ему нужно будет идти в колледж или институт, устраиваться на работу, везде он будет встречаться с людьми. Уход из школы на альтернативную форму обучения – избегание стрессовой проблемной ситуации, но не помощь в ее решении», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, можно выделить две группы детей, которым подойдет альтернативная форма обучения.
«Это также показано тем, кто может тратить на учебный процесс ограниченное время. Например, тем, кто профессионально занимается спортом, каждый день тренируется по несколько часов. Им нужно сократить время, которое они тратят на учебу, для того, чтобы быть реализованным в другой сфере. Также альтернативная форма обучения подойдет детям с особенностями развития, с поведенческими проблемами. Тем, кому сложно 35-45 минут усидеть за партой тоже может быть рекомендовано домашнее обучение», - заключила Таранова.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сообщил «Радиоточке НСН», что российские школьники и их родители все чаще выбирают домашнее обучение из-за желания лучше подготовиться к ЕГЭ и не тратить время на новые предметы программы, например, семьеведение.
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