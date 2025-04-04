Гинеколог уверена, что выплаты беременным школьницам снизят количество абортов
Мера о выплате забеременевшим школьницам не станет рекламой ранней беременности, это благая инициатива, заявила НСН Мария Милютина.
Выплаты школьницам по беременности не «соблазнят» девушек на ранние роды, так как находясь в отношениях, подростки просто не думают об этом, но это точно поможет снизить число абортов. Об этом в пресс-центре НСН рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
«Эта мера была введена из благих побуждений, чтобы поддержать. Когда будет возможность оценить статистику, мы не увидим, что количество ранних беременностей увеличилось. Потому что все-таки несовершеннолетние девочки не задумываются в отношениях о том, какие выплаты они получат, если забеременеют. Они просто не думают о беременности. Но может сократиться количество абортов, и это будет позитивным моментом. По статистике, более чем в 50% случаев ранняя беременность прерывается», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов в пресс-центре НСН рассказал, что инициатива о выплате беременным школьницам вызвала дискуссию в обществе и, в том числе, в родительских сообществах, так как она сама по себе очень спорная.
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