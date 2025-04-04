Гинеколог уверена, что выплаты беременным школьницам снизят количество абортов

«Эта мера была введена из благих побуждений, чтобы поддержать. Когда будет возможность оценить статистику, мы не увидим, что количество ранних беременностей увеличилось. Потому что все-таки несовершеннолетние девочки не задумываются в отношениях о том, какие выплаты они получат, если забеременеют. Они просто не думают о беременности. Но может сократиться количество абортов, и это будет позитивным моментом. По статистике, более чем в 50% случаев ранняя беременность прерывается», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Спиридонов в пресс-центре НСН рассказал, что инициатива о выплате беременным школьницам вызвала дискуссию в обществе и, в том числе, в родительских сообществах, так как она сама по себе очень спорная.

