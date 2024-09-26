«Не по призванию»: Омбудсмен связал буллинг в школах с профнепригодностью учителей
Многие поступают в педагогические вузы не по призванию, что выливается в появление профнепригодных учителей, сказал в пресс-центре НСН Амет Володарский.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН о том, что одним из аспектов появления буллинга (травли в коллективе) в школах является профнепригодность педагогов.
«Одним из аспектов появления буллинга в школах является то, что до сих пор в педагогические вузы идут не по призванию, а по недобору баллов в другие вузы. Например, хотел в медицинский, но баллов не хватило - пошел в педагогический. Большое количество педагогов, с которыми я сейчас общаюсь, - просто профнепригодны. Если спросить учителя начальных классов о любви к детям, спросить, могут ли они обнять ребенка, то в основном учителя отвечают, что у детей есть родители для этого. Для первого класса очень важна атмосфера любви и заботы. Образование, полученное в стрессе, является краткосрочным», - сказал собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что общество должно защищать педагога от неправомерных действий и хамства со стороны подростков и их родителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru