С 1 сентября передача телефона сотрудникам госорганов не будет нарушением

Правительство России утвердило список случаев, при которых граждане смогут без риска административного наказания передавать свои мобильные телефоны представителям госорганов и экстренных служб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 сентября передача мобильного номера сотрудникам государственных и муниципальных органов, а также экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей не будет считаться нарушением законодательства. Это исключение касается ситуаций, когда представители этих структур используют телефон абонента для выполнения служебных задач.