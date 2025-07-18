С 1 сентября передача телефона сотрудникам госорганов не будет нарушением
Правительство России утвердило список случаев, при которых граждане смогут без риска административного наказания передавать свои мобильные телефоны представителям госорганов и экстренных служб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 сентября передача мобильного номера сотрудникам государственных и муниципальных органов, а также экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей не будет считаться нарушением законодательства. Это исключение касается ситуаций, когда представители этих структур используют телефон абонента для выполнения служебных задач.
Накануне Госдума в окончательном чтении одобрила поправки, вводящие административную ответственность за передачу абонентского номера третьим лицам. Для физических лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысчя рублей.
При этом в пояснении к законопроекту оговаривалось, что не подлежит наказанию безвозмездная и кратковременная передача номера для личных нужд, однако представители госорганов в этом перечне не упоминались. Новое постановление устраняет этот пробел на подзаконном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru