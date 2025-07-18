С 1 сентября передача телефона сотрудникам госорганов не будет нарушением

Правительство России утвердило список случаев, при которых граждане смогут без риска административного наказания передавать свои мобильные телефоны представителям госорганов и экстренных служб. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 сентября передача мобильного номера сотрудникам государственных и муниципальных органов, а также экстренных оперативных служб при исполнении ими служебных обязанностей не будет считаться нарушением законодательства. Это исключение касается ситуаций, когда представители этих структур используют телефон абонента для выполнения служебных задач.

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Накануне Госдума в окончательном чтении одобрила поправки, вводящие административную ответственность за передачу абонентского номера третьим лицам. Для физических лиц предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысчя рублей.

При этом в пояснении к законопроекту оговаривалось, что не подлежит наказанию безвозмездная и кратковременная передача номера для личных нужд, однако представители госорганов в этом перечне не упоминались. Новое постановление устраняет этот пробел на подзаконном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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