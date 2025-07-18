СМИ: Трамп настаивает на пошлинах не ниже 15% для товаров из ЕС

Президент США Дональд Трамп требует установить пошлины на импорт товаров из Евросоюза на уровне не менее 15-20%. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп объявил о введении 20-процентных тарифов на всю продукцию из ЕС еще 2 апреля. Однако спустя несколько дней Белый дом приостановил решение на 90 дней, сохранив базовую ставку в 10% и действующие 25-процентные пошлины на автомобили.