СМИ: Трамп настаивает на пошлинах не ниже 15% для товаров из ЕС
Президент США Дональд Трамп требует установить пошлины на импорт товаров из Евросоюза на уровне не менее 15-20%. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Трамп объявил о введении 20-процентных тарифов на всю продукцию из ЕС еще 2 апреля. Однако спустя несколько дней Белый дом приостановил решение на 90 дней, сохранив базовую ставку в 10% и действующие 25-процентные пошлины на автомобили.
В июле Брюссель выразил готовность согласиться на фиксированные 10-процентные тарифы, но выдвинул ряд условий, касающихся таких отраслей, как фармацевтика, алкогольная продукция и полупроводники. Помимо этого, ЕС настаивал на снижении пошлин в отношении экспортных поставок коммерческих самолетов, считая этот сектор стратегически важным.
Отложенное Вашингтоном повышение пошлин истекало 9 июля, однако накануне этого срока Трамп продлил действие льготного режима до 1 августа. Позже американский лидер заявил о намерении распространить 10-15-процентные тарифы на импорт из более чем 150 стран, включая государства Европейского союза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru