«Агрессор тоже жертва»: Психолог назвала причины буллинга в школе

Как добавила собеседница НСН, в ситуации буллинга даже агрессор является жертвой, поскольку его поведение также свидетельствует о внутренних проблемах.

«В подростковом возрасте ребята пытаются понять границы дозволенного. Буллинга больше, если учителя в классе ведут себя тоталитарно. Когда от детей требуют четкого подчинения, а ребенок по какой-то причине не может этого сделать, находится в ситуации неуспеха, ему важно выделиться. Зачастую выделяются за счет того, что находят, над кем можно издеваться, чтобы чувствовать себя сильнее. На первых порах ребенок может попробовать справиться сам, но если против одного выступает много детей или весь класс, необходима помощь взрослых. Родителям важно замечать, когда происходит что-то неадекватное и вмешиваться, заступаться. Стоит работать вместе со школой, а не агрессивно нападать на администрацию или учителей. В буллинге жертвами являются все. У агрессора тоже есть причины, по которым он так себя ведет. Важно помочь каждому ребенку осознать, что с ним происходит, тогда буллинга в школе не будет», - заключил он.

Ранее детский психолог Ирина Таранова в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщила, что перегрузка учебой и дополнительными занятиями может привести к серьезным психосоматическим последствиям у детей. По ее словам, избежать этого позволит соблюдение режима. Психолог добавила, что важно плавно возвращаться к обучению за две недели до начала учебного года.

