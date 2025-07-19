В Ростовской области несколько частных домов загорелись из-за атаки БПЛА
Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростовской области, зафиксированы возгорания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов», - написал врио губернатора в Telegram-канале.
В результате пострадал один человек, его доставили в больницу.
Кроме того, в Каменском районе из-за удара БПЛА загорелся трансформатор и произошло отключение высоковольтной линии, которое затронуло около 2 тысяч жителей в пяти населенных пунктах. При этом в Донецке из-за падения обломков дрона возник ландшафтный пожар.
Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru