В Ростовской области несколько частных домов загорелись из-за атаки БПЛА

Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ в Ростовской области, зафиксированы возгорания. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского по ул. Советской загорелись несколько частных домов», - написал врио губернатора в Telegram-канале.

В результате пострадал один человек, его доставили в больницу.

Кроме того, в Каменском районе из-за удара БПЛА загорелся трансформатор и произошло отключение высоковольтной линии, которое затронуло около 2 тысяч жителей в пяти населенных пунктах. При этом в Донецке из-за падения обломков дрона возник ландшафтный пожар.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль.

