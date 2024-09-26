«Островок спасения»: Милонов призвал школы участвовать в воспитании детей
Ни один педагог, ни один психолог не даст простой совет по поводу борьбы с буллингом в школах, это целый комплекс проблем, сказал НСН Виталий Милонов.
Не существует выключателя, с помощью которого можно было раз и навсегда избавить от буллинга (травли в коллективе) в школах, потому что это целый комплекс проблем, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Ни один педагог, ни один психолог не даст простой совет по поводу борьбы с буллингом в школах. Нет выключателя, который можно переключить, чтобы все закончилось. Это очень сложная история. То, что называем буллингом в школах - результат целого комплекса проблем, которые мы видим, они тянутся из общества, из семьи. Школа наконец-то заявила о том, что она начинает участвовать в воспитании ребенка, а не в просто перекачке информационного материала с бумажного носителя в биологический. Многие родители не понимают, как правильно воспитывать детей, у нас много неполных семей. Школа в таком случае должна стать островком спасения для будущих граждан России», - сказал собеседник НСН.
Ранее антикризисный психолог Натали Вэй в разговоре с НСН рассказала, что из-за стресса, возникающего из-за буллинга, у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем, передает «Радиоточка НСН».
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