ВЦИОМ: Четверть россиян сталкивались с травлей в школе

Каждый четвертый россиянин лично сталкивался с травлей в школе, следует из опроса ВЦИОМ.

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Еще 19% респондентов также отметили, что с подобным сталкивались их дети либо внуки. При этом 89% опрошенных сообщили о травле со стороны других учеников, еще 31% отметили, что буллинг исходил от учителей.

Результаты опроса также демонстрируют, что 8 из 10 россиян называют происходящее в школе серьезной проблемой, которая обязательно требует разбирательства. Еще 10% респондентов назвали травлю естественным процессом, в который не стоит вмешиваться взрослым.

Ранее детский психолог Наталья Наумова в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснила, что в ситуации буллинга даже агрессор является жертвой, поскольку его поведение также свидетельствует о внутренних проблемах.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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