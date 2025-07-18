Россия вновь объявила в розыск украинку, подозреваемую в передаче взрывчатки

Гражданка Украины Ярослава Хрестина повторно объявлена в розыск в России по делу о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следствие считает, что Хрестина, сотрудничавшая с СБУ, из Варшавы передала компоненты взрывного устройства, предназначенного для покушения на бывшего подполковника украинской спецслужбы Василия Прозорова. В апреле 2024 года ФСБ России сообщала, что заминированный автомобиль Прозорова Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля у жилого дома на Коровинском шоссе. Прозоров получил незначительные ранения.