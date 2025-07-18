Россия вновь объявила в розыск украинку, подозреваемую в передаче взрывчатки
Гражданка Украины Ярослава Хрестина повторно объявлена в розыск в России по делу о подготовке теракта в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Следствие считает, что Хрестина, сотрудничавшая с СБУ, из Варшавы передала компоненты взрывного устройства, предназначенного для покушения на бывшего подполковника украинской спецслужбы Василия Прозорова. В апреле 2024 года ФСБ России сообщала, что заминированный автомобиль Прозорова Toyota Land Cruiser Prado взорвался 12 апреля у жилого дома на Коровинском шоссе. Прозоров получил незначительные ранения.
В рамках расследования был задержан украинец Владимир Головченко, который, по данным ФСБ, собрал бомбу и заложил ее в автомобиле. Он был арестован в Москве 18 апреля. На следующий день суд санкционировал арест еще одного фигуранта дела — курьера Ивана Паскаря. Ему вменяется доставка в Россию посылки с компонентами взрывного устройства, замаскированными под маникюрные принадлежности и косметические средства. Посылку, как утверждает следствие, отправила Хрестина из Варшавы.
ФСБ также представила видеозапись показаний гражданина Украины, проживающего в Луганске. Он рассказал, что познакомился с Хрестиной в 2021 году, знал о ее связях с СБУ и по ее поручению за вознаграждение фотографировал здание на Коровинском шоссе. Помимо этого, он перевел деньги курьеру, доставившему взрывчатку, передает «Радиоточка НСН».
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