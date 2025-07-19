Песков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Российская сторона не располагает данными о возможной встрече главы государства Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», - указал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры России, США и Китая якобы могут встретиться на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в КНР. Китай будет широко отмечать праздник в сентябре, Владимира Путина уже пригласили посетить страну в эти дни.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры