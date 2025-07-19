Песков прокомментировал возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», - указал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что лидеры России, США и Китая якобы могут встретиться на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией в КНР. Китай будет широко отмечать праздник в сентябре, Владимира Путина уже пригласили посетить страну в эти дни.

