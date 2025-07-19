Израиль и Сирия договорились о прекращении огня
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа при поддержке американской стороны договорились о введении режима прекращения огня. Об этом написал спецпредставитель Вашингтона по Сирии Том Барак в соцсети Х.
«Премьер-министр Израиля... и президент Сирии... при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня», - отмечается в сообщении.
Решение поддержали Турция, Иордания «и ее соседи».
Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН рассказал, что Израилю не нужны крепкие страны по соседству, и он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru