Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа при поддержке американской стороны договорились о введении режима прекращения огня. Об этом написал спецпредставитель Вашингтона по Сирии Том Барак в соцсети Х.

«Премьер-министр Израиля... и президент Сирии... при поддержке госсекретаря США Марко Рубио договорились о прекращении огня», - отмечается в сообщении.

Решение поддержали Турция, Иордания «и ее соседи».

Ранее специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с НСН рассказал, что Израилю не нужны крепкие страны по соседству, и он хочет устроить в Сирии бесконечный хаос.

