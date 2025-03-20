«Закомплексованность!»: Депутат Бессараб рассказала о причинах буллинга на работе

Если начальник неуважительно относится к подчинённому, это свидетельствует только о его закомплексованности. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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«Если начальник обижает своего подчиненного, неадекватно относится, то это говорит о закомплексованности самого начальника, потому что, как правило, всегда можно любую проблему решить человеческими методами общения. Если я еще встречалась с жалобами на троллинг и буллинг в соцсетях, так как люди там это делают на условиях анонимности, то по поводу буллинга в рабочих отношениях ко мне лично еще не обращались. Конечно, проблема существует. На месте работодателя я бы сделала вывод, что это происходит от "нечего делать", потому что если человек занят своей функцией, то он старается не обращать внимание на какие-то конфликты в коллективе и не принимать в них участие. Если они существуют, значит, либо есть очаг возникновения, либо просто нечем заняться сотрудникам», - рассказала она.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, что если сотруднику стыдно за то, что он слишком «весело» отдохнул на корпоративе, то ему нужно представить, какие убедительные и житейские объяснения его поведению нашли для себя его коллеги, а также помнить о том, что все быстро забывается.



