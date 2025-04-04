Психолог объяснила, почему у подростков сегодня сниженное либидо
Сегодня подростки очень сильно подвержены сравнению себя с другими и часто чувствуют себя неудачниками, из-за чего у них снижено естественное желание иметь детей, заявила НСН Ксения Петрова.
Современных подростков сегодня стал меньше интересовать секс, на это напрямую влияет их самооценка, которая часто занижена на фоне «ярмарки тщеславия» в социальных сетях. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова.
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«У современных подростков сексуальный интерес снижен в несколько раз. Секс и желание передать свои гены дальше тесно связаны с собственной самооценкой. Если я себя считаю успешным, то у меня есть здоровое желание продолжать род. Сейчас на подростков оказывают очень сильное влияние соцсети. Это бесконечная ярмарка тщеславия, где в 22 года некоторые молодые люди зарабатывают миллионы. Из-за этого уже есть склонность к депрессии и к мыслям о том, что "я неудачник". Соответственно, снижается и либидо», - отметила она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что выплаты школьницам по беременности не «соблазнят» девушек на ранние роды, так как находясь в отношениях, подростки просто не думают об этом, но это точно поможет снизить число абортов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru