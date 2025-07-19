Собянин заявил об отражении атаки 13 летевших на Москву дронов

Атаку 13 украинских беспилотников, летевших на Москву, отразили в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, около 00:20 было уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. Затем ПВО сбила еще один беспилотник. В период с 01:12 по 01:46 мск Собянин сообщил об уничтожении девяти дронов, которые направлялись в сторону столицы.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее в Ростовской области из-за атаки дронов загорелись несколько частных домов.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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