Генассамблея ООН приняла резолюцию России о реформировании деятельности организации
Генеральная Ассамблея ООН консенсусом утвердила предложенный Россией проект резолюции в рамках реформенной инициативы «ООН-80».
Документ нацелен на повышение эффективности работы организации на фоне глобальных вызовов и финансовой ситуации. В основе резолюции - необходимость сохранения сбалансированного характера работы ООН на основе устава.
Россия инициировала данный проект для обеспечения транспарентности процесса реформ. В резолюции закрепляется центральная роль стран-членов в принятии решений о трансформации работы ООН. Все реформы должны обсуждаться не кулуарно, а в рамках межправительственных органов.
Также документ акцентирует внимание на необходимости сократить дублирования в работе организации и выполнить поставленные ранее задачи.
Ранее в ООН заявили об усталости международного сообщества от конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru