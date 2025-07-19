Генассамблея ООН приняла резолюцию России о реформировании деятельности организации

Генеральная Ассамблея ООН консенсусом утвердила предложенный Россией проект резолюции в рамках реформенной инициативы «ООН-80».

Документ нацелен на повышение эффективности работы организации на фоне глобальных вызовов и финансовой ситуации. В основе резолюции - необходимость сохранения сбалансированного характера работы ООН на основе устава.

Россия инициировала данный проект для обеспечения транспарентности процесса реформ. В резолюции закрепляется центральная роль стран-членов в принятии решений о трансформации работы ООН. Все реформы должны обсуждаться не кулуарно, а в рамках межправительственных органов.

Также документ акцентирует внимание на необходимости сократить дублирования в работе организации и выполнить поставленные ранее задачи.

Ранее в ООН заявили об усталости международного сообщества от конфликта на Украине.

