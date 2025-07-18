СМИ: Греческий флот продолжит перевозить нефть из России, несмотря на санкции

Греческие судоходные компании намерены продолжить транспортировку российской нефти, несмотря на ужесточение санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным собеседников агентства, хотя новые ограничения усложняют логистику, сделки по перевозке остаются возможными и греческие суда продолжат поставки, соблюдая установленные правила. Один из трейдеров отметил, что пока цена российской нефти укладывается в установленный лимит, ситуация радикально не изменится.