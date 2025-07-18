СМИ: Греческий флот продолжит перевозить нефть из России, несмотря на санкции
Греческие судоходные компании намерены продолжить транспортировку российской нефти, несмотря на ужесточение санкций со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным собеседников агентства, хотя новые ограничения усложняют логистику, сделки по перевозке остаются возможными и греческие суда продолжат поставки, соблюдая установленные правила. Один из трейдеров отметил, что пока цена российской нефти укладывается в установленный лимит, ситуация радикально не изменится.
18 июля страны ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, а также запрет на обслуживание 105 танкеров, которые в Брюсселе связывают с поставками углеводородов в обход ограничений. Под санкции также попали трубопроводы «Северный поток».
Механизм ценового потолка был введен в декабре 2022 года странами G7, ЕС, Австралией и позже Швейцарией. Он предусматривает запрет на предоставление транспортных и страховых услуг для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше установленного лимита, передает «Радиоточка НСН».
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