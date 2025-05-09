Путин предложил тост за Победу, мир и благополучие
9 мая 202500:17
Российский лидер Владимир Путин произнёс тост за Победу, мир и благополучие, сообщают «Известия».
Это произошло в Кремле, во время обращения к главам делегаций, прибывших в Москву на празднование 9 Мая.
Глава государства предложил тост «за поколение победителей», а также за мир и благополучие.
Согласно дипломатическому этикету, на торжественных приемах провозглашение тоста занимает центральное положение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru