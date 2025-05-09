Путин предложил тост за Победу, мир и благополучие

Российский лидер Владимир Путин произнёс тост за Победу, мир и благополучие, сообщают «Известия».

Это произошло в Кремле, во время обращения к главам делегаций, прибывших в Москву на празднование 9 Мая.

Глава государства предложил тост «за поколение победителей», а также за мир и благополучие.

Согласно дипломатическому этикету, на торжественных приемах провозглашение тоста занимает центральное положение.

