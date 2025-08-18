Таксисты готовят распродажу подержанных иномарок

Их доля в парках превышает 80%. Реализация начнется с марта 2026 года. Это связано с требованием законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках. Перевозчики со следующего года не смогут перерегистрировать в реестре транспорта используемые в таксопарках зарубежные автомобили. Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках.

Эти машины придется продавать на вторичном рынке. При перепродаже машина из такси теряет более половины стоимости.

Ранее стало известно, что таксистов обяжут проходить медтехосмотр под камеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

