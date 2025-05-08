Вучич пообещал жестко ответить европейцам за критику визита в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов к «важным переговорам» с европейскими чиновниками, на которых он выскажет свое мнение о критике его визита в Москву.

Вучич подчеркнул, что его ответ будет «серьезным, ответственным и заранее подготовленным», отметив, что не будет молчать, если столкнется с осуждением за поездку. По его словам, если за визит придется платить, это будет его личная ответственность, а не ответственность Сербии. Помимо этого, президент выразил уверенность, что его визит вызовет «непростую» реакцию в Европе, особенно в контексте встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в Варшаве.

Вучич посетил Красную площадь в Москве

Вучич напомнил, что дал слово российскому президенту Владимиру Путину несколько месяцев назад, и он намерен сдержать это обещание, несмотря на политические трудности. Президент отметил, что одна из ключевых тем предстоящих переговоров с Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином будет касаться долгосрочного газового контракта. Он пояснил, что для Сербии крайне важно договориться о фиксированном объеме газа в восемь миллионов кубометров с гибким дополнительным объемом в четыре миллиона кубометров.

Президент Сербии прибыл в Москву 7 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Вучич отметил, что участие в параде Победы 9 мая может повлиять на переговоры о вступлении Сербии в ЕС, но добавил, что последствия коснутся прежде всего его самого, в то время как Сербия продолжит свой путь в Европу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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