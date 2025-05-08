Вучич пообещал жестко ответить европейцам за критику визита в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов к «важным переговорам» с европейскими чиновниками, на которых он выскажет свое мнение о критике его визита в Москву.

Вучич подчеркнул, что его ответ будет «серьезным, ответственным и заранее подготовленным», отметив, что не будет молчать, если столкнется с осуждением за поездку. По его словам, если за визит придется платить, это будет его личная ответственность, а не ответственность Сербии. Помимо этого, президент выразил уверенность, что его визит вызовет «непростую» реакцию в Европе, особенно в контексте встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в Варшаве.