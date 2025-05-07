«Прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по российским регионам, в частности, по столице, городу Москве, в канун святого для всех нас Дня Победы, являются вопиющим примером подлости и презрения к истории нашей державы. Мы такого, конечно же, не забудем и не простим! Позор тем в киевской власти, кто инициирует подобного рода подходы и решения», - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский собственными угрозами об отсутствии гарантий безопасности во время парада Победы в Москве 9 мая нанес удар по своему народу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия может применить «Орешник», если Киев попытается «испортить» великий День Победы провокациями, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин «Радиоточке НСН».

