«Не простим!»: Карасин назвал «позором» угрозы Киева атаковать Москву 9 мая

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил НСН, что нынешние киевские власти презирают историю великой Победы. 

Прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по Москве накануне Дня Победа – это подлость, которую Россия не забудет и не простит, заявил НСН глава комитета Совета Федерации по международным делам, член российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии Григорий Карасин.

Власти РФ полагают, что Киев не примет предложенное Владимиром Путиным перемирие на 8, 9 и 10 мая. По информации источников телеграм-канала Baza, Москва ожидает новые серьезные провокации и готовит ответ. Минобороны РФ якобы поручено определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности (в т.ч. «Орешником»), и одна из возможных целей – Киев. Карасин заявил, что Россия не простит угрозы Киева.

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«Прозвучавшие из Киева угрозы нанесения ударов по российским регионам, в частности, по столице, городу Москве, в канун святого для всех нас Дня Победы, являются вопиющим примером подлости и презрения к истории нашей державы. Мы такого, конечно же, не забудем и не простим! Позор тем в киевской власти, кто инициирует подобного рода подходы и решения», - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский собственными угрозами об отсутствии гарантий безопасности во время парада Победы в Москве 9 мая нанес удар по своему народу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия может применить «Орешник», если Киев попытается «испортить» великий День Победы провокациями, заявил ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:9 маяСпецоперацияУкраина

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