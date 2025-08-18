Назван уровень владения английским языком Путина

Российский президент Владимир Путин неплохо владеет английским языком, сообщил kp.ru экс-глава правительства России Сергей Степашин.

«Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — сказал он. По словам бывшего премьера, глава государства великолепно владеет немецким языком, и его уровень превосходит даже некоторых носителей языка.

Даже Меркель (экс-канцлер Германии) признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев», — указал Степашин.

Он отметил, что благодаря уже имеющимся знаниям в области европейских языков Путину было проще выучить английский.

Президент России во время саммита с американским лидером Дональдом Трампом по-английски предложил провести следующие переговоры в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

