Назван уровень владения английским языком Путина
Российский президент Владимир Путин неплохо владеет английским языком, сообщил kp.ru экс-глава правительства России Сергей Степашин.
«Я знаю, что он занимался английским и неплохо им владеет», — сказал он. По словам бывшего премьера, глава государства великолепно владеет немецким языком, и его уровень превосходит даже некоторых носителей языка.
Даже Меркель (экс-канцлер Германии) признавала, что у него немецкий лучше, чем у некоторых немцев», — указал Степашин.
Он отметил, что благодаря уже имеющимся знаниям в области европейских языков Путину было проще выучить английский.
Президент России во время саммита с американским лидером Дональдом Трампом по-английски предложил провести следующие переговоры в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван уровень владения английским языком Путина
- Ремонт импортных автомобилей в РФ подорожал на 26% за год
- Таксисты готовят распродажу подержанных иномарок
- Правительство РФ готовит меры поддержки спроса на жилье
- «Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину
- Захарова: Переезжающие во Францию ученые попадают под колпак французских военных
- 140 килограммов: «Кот ученый» убила ребенка в Саратове
- Путин пошутил о свитере Лаврова с надписью «СССР»
- СМИ: Трамп может полностью отказаться от Украины, если Зеленский не примет его условия
- Путин изменил свою речь во время пресс-конференции с Трампом на Аляске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru